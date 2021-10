Ana Marta Ferreira foi esta sexta-feira anunciada como a próxima anfitriã do 'Estamos em Casa', o programa das manhãs de sábado da SIC.

"É com este grande sorriso que a Ana Marta lhe vai abrir as portas, amanhã, no Estamos em Casa", comunicou a estação nas redes sociais.

O 'Estamos em Casa' acontece semanalmente no estúdio do programa 'Casa Feliz' e cada emissão é conduzida por um rosto diferente.

