Ana Marques é sempre muito discreta no que à sua vida pessoal diz respeito, motivo pelo qual a apresentadora sempre protegeu ao máximo as suas filhas da exposição pública. Porém, esta sexta-feira o rosto da SIC surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao revelar uma raríssima foto onde surge ao lado das gémeas Francisca e Laura (de nove anos).

"Viemos fazer vacinas (porque são fundamentais e não são para adiar). Devidamente mascaradas", contou Ana Marques na legenda da imagem onde mãe e filhas surgem de máscaras no rosto.

Veja a foto em questão na galeria.

