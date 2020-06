Após ter superado a batalha contra o cancro no pulmão, Ana Maria Braga esteve à conversa com Antonia Frering, esta segunda-feira, 8 de junho, através de um direto no Instagram, como relata a revista Quem.

Durante a entrevista, a apresentadora brasileira, de 71 anos, falou sobre diversos assuntos da sua vida pessoal, incluindo a doença que enfrentou recentemente.

Recorde-se que a figura pública conseguiu superar três cancros, primeiro em 2001, depois em 2015 e agora em 2020.

"Não há como não ter medo", começou por dizer a Ana Maria Braga. "[...] No início do ano descobri que estava novamente com cancro", recordou mais à frente. "Graças a Deus, tudo avançou. Se isto tivesse acontecido há quatro anos, provavelmente estaria numa situação muito avassaladora", continuou, referindo-se às novas descobertas no tratamento da doença.

"Mas é sempre assustador", afirmou. "Dá-te sempre a sensação que a vida é muito curta. Nada te garante que vais sair de mais um. A lição é não deixar de acreditar", destacou.

Veja o direto na íntegra:

