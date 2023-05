Numa altura em que o regresso dos 'Morangos com Açúcar' marca a atualidade no que à televisão diz respeito, sabe bem voltar a ver as personagens da série, mesmo que durante poucos minutos.

Cláudia Vieira reviveu a marcante personagem Ana Luísa ontem, dia 2 maio, ao ter subido ao palco durante o concerto dos D'ZRT na Altice Arena.

Tal como aconteceu com Rita Pereira e outros rostos conhecidos que passaram pela série juvenil da TVI, também Cláudia assistiu nas escadas do palco ao tema cantado em homenagem a Angélico Vieira, onde são lembrados ainda momentos dos 'Morangos'.

A ocasião foi registada por várias pessoas no recinto e, até mesmo, por João Alves, companheiro da apresentadora. Veja tudo na galeria.

Vale lembrar que Cláudia Vieira trabalha atualmente na SIC e que não fará parte da nova temporada de 'Morangos', ao contrário de Pedro Teixeira, com quem fazia par romântico na série.

