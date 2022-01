Ana Isabel Arroja voltou a falar da mudança que fez numa uma parte do seu rosto. A locutora foi submetida a uma rinoplastia e uma septoplastia, como contou no ano passado, e esta segunda-feira mostrou o antes e o depois desta mudança que impressionou os seguidores.

"Demorei uma eternidade a ganhar coragem, cheia de medo mas a desejar muito mudar aquilo com que não me sentia bem até que decidi que o medo não me ia vencer. Com medos não vamos a lado nenhum, não avançamos, o medo só nos bloqueia. Já passaram quatro meses, entreguei-me nas mãos do melhor, e não podia estar mais feliz com o resultado", começou por dizer na legenda das imagens que partilhou no Instagram.

Na mesma publicação, Ana Isabel Arroja realçou que "não foi fácil" e que até foi "adiada duas vezes". "À terceira foi de vez", afirmou.

