Ana Hickmann recordou a batalha do marido, Alexandre Corrêa, após ser diagnosticado com cancro no pescoço em novembro do ano passado.

Em conversa com o apresentador Celso Zucatelli, no Link PodCast, a apresentadora e modelo referiu que "já sabia da suspeita" antes do companheiro.

"Já sabia da suspeita e ele não. Fiquei a segurar isso quase uns 10 dias até ter a certeza. Foi uma montanha russa, uma loucura. Duas semanas e aí veio o resultado [a confirmação do diagnóstico]. Bom, o chão abriu-se", lembrou.

