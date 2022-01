Depois de ter publicado um vídeo na sua página de Instagram a informar que está infetada com Covid-19, assim como o marido, Alexandre Correa, Ana Hickmann voltou a recorrer à mesma rede social para agradecer o carinho que tem recebido desde então.

Numa nova publicação, feira esta quinta-feira, 20 de janeiro, a celebridade brasileira disse: "Estamos no nosso segundo dia de isolamento e continua tudo bem com a gente, graças a Deus. Seguimos nos cuidando. Gostaria de agradecer muito a preocupação e carinho de todos com a nossa família".

Na mesma publicação falou ainda do novo vídeo que publicou na sua conta de YouTube. "Mostrei um pouco da nossa rotina em casa durante as férias, os bastidores do 'Hoje em Dia' e o início da nossa viagem para Itapeva, onde passamos dias maravilhosos com a família do Alexandre Correa. Esse vídeo foi gravado em dezembro, quando ainda não estávamos com o vírus", explicou.

