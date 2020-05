Esta quinta-feira, dia 21, Diogo Valsassina esteve à conversa com Júlia Pinheiro, programa no qual acabou por ser surpreendido com a homenagem dos seus amigos mais próximos, bem como de Ana Guiomar, com quem namora há 13 anos.

"Fazes parte da minha vida há muitos anos, crescemos juntos, conheces-me melhor do que ninguém, e isso não tem preço. Gosto muito, muito de ti", afirmou a atriz num vídeo.

Visivelmente emocionado, Valsassina afirmou: "Sou a pessoa que sou hoje em dia por causa dela, por causa desta força dela e desta coisa de levar tudo à frente. Quando diz que vai fazer uma coisa faz mesmo, e eu não sou assim".

"Lá nos entendemos de uma forma de outra e continuamos a nos entender", acrescentou, referindo ainda que a quarentena foi uma experiência positiva para os dois.

Veja aqui a mensagem.

Leia Também: Diogo Valsassina fala sobre morte repentina do pai: "Demasiadas emoções"