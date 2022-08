Ana Guiomar termina a semana com os festejos de mais um aniversário. A atriz viajou para a ilha da Madeira para celebrar a data com os irmãos, Leonardo e Gonçalo, e o noivo, Diogo Valsassina.

A 'festa' começou logo pela à meia-noite, como mostrou nas stories do Instagram, mas a manhã também foi de surpresas. Os seus rapazes 'presentearam' Ana Guiomar com três rosas, champanhe, bolo e um presente. "Que ridículos", disse, na brincadeira, no momento em que foi surpreendida.

Na legenda das imagens, escreveu: "O porquê de eu ser muito feliz com estes três maluquinhos. É muita gargalhada e muito amor! Não há nada mais importante do que isto. Agora vou andar de Buggy, será já uma crise de meia idade".

Veja tudo no vídeo da galeria.

