No ano passado, Ana Guiomar e Diogo Valsassina quiseram aumentar a família e, por isso, adotaram mais um cão para fazer companhia a Bart.

Nas redes sociais, os dois atores têm vindo a mostrar a evolução e adaptação de Trekkie à sua nova vida, e o resultado não poderia ser mais positivo.

Ainda hoje, Ana partilhou fotos que mostram o antes e o depois do 'cãopanheiro'.

"Estou ou não estou um gato?! Até já comecei a ganhar músculos no peito e tudo! A foto seguinte também sou eu, sim eu, quando cheguei à @sosanimalportugal doente mas cheio de força e esperança no Futuro", escreveu na legenda do registo.

