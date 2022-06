Ana Guiomar e David Carreira marcaram presença esta quarta-feira, 1 de junho, no 'Dois às 10', da TVI, para em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz promoverem o novo programa do canal.

O cantor e a atriz estreiam-se em 'Vai de Carrinho' enquanto dupla de apresentadores, experiência que deixou ambos de 'nervos em franja'.

"Para mim foi muito intenso, foram muitos nervos no primeiro dia", confessou Ana Guiomar, que apesar de já ter apresentado outros programas nunca tinha tido experiências como a que este formato lhe trouxe.

"Nunca tinha lido um teleponto", admitiu, explicando que contou com o apoio e ajuda de David Carreira, que estava precisamente no 'mesmo barco'.

"Foi fácil e vou dizer isto, e não é para dar graxa nenhuma ao David, senti que estávamos os dois igualmente nervosos mas a tentar controlar", realçou, dando conta de que os dois se apoiaram e ajudaram mutuamente.

David Carreira confirmou as declarações da colega e notou o facto de as personalidades de ambos terem feito o contraste perfeito. O cantor e ator mais calmo e Guiomar cheia de energia.

'Vai de Carrinho' é um concurso familiar que resulta de uma parceria entre a TVI e o Continente, contando com a participação do Chef Chakall. O formato chega à antena a 4 de junho.

Leia Também: Veja o novo videoclipe de David Carreira com Carolina Carvalho