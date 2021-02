Com o casamento a fazer parte dos planos, Ana Guiomar já está atenta aos detalhes e decidiu brincar com o noivo, Diogo Valsassina. Momento que recebeu a resposta do ator.

A brincadeira começou com a atriz a publicar nas stories da sua página de Instagram uma imagem de uns sapatos de salto alto brancos. "Diogo Valsassina, atenção ao piso da festa de casamento", disse.

Um comentário que o ator não resistiu em responder: "Vai ser gravilha".

