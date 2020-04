Depois de largas semanas de isolamento social, devido à pandemia da Covid-19, o cansaço já se faz notar e há dias que podem pesar mais do que outros. Em casa de Ana Guiomar e Diogo Valsassina não é diferente e a atriz decidiu brincar com esse facto.

Parece que esta segunda-feira o ator deixou-se contagiar por algum desânimo e o seu humor não está nos melhores dias, pelo que Ana Guiomar decidiu mimá-lo com uma publicação nas redes sociais.

A atriz recordou uma memória em que surgem abraçados e na legenda da mesma brincou com o "mau feitio" do namorado: "Hoje, está ele com mau feitio... acho que é do tempo. O que vale é que é um de cada vez".

Leia Também: Ana Guiomar e Diogo Valsassina mostram "a verdadeira" casa onde vivem