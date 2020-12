Ana Garcia Martins usou a sua conta de Instagram para deixar um "aviso natalício" dirigido a todos os seus seguidores do Instagram.

"Não me venham cá com mensagens daquelas em cadeia, que enviam para todos os vossos contactos, com árvores de Natal feitas com caracteres, bonecos de neve que dançam ou, pior, 'votos de muita paz e saúde', como se não estivéssemos no meio de uma pandemia", começa por referir numa storie da plataforma social.

"Ou enviam uma mensagem e relembrar o quão incrível eu sou e como o vosso ano foi tão melhor por eu estar nas vossas vidas, ou então deixem-se estar sossegados. Estou de olhos em vocês", completa, em tom de brincadeira.

