Ana Garcia Martins, também conhecida por A Pipoca Mais Doce, desfrutou de um fim de semana em família numa quinta em Odemira e um dos momentos que deu a conhecer nas redes sociais foi uma foto do filho, Mateus, a andar a cavalo. Imagem que não escapou às críticas dos seguidores.

"'Está a ser o melhor fim-de-semana de sempre', disse ele, depois de ter andado a cavalo. E de bicicleta. E de ter feito uma aula de culinária. E de ter ido à piscina. E ao cinema. E de ter passado horas a correr com os amigos. Cheira-me que vamos mudar-nos para aqui. No campo chateiam menos", escreveu na legenda da fotografia.

Aos olhos de uma seguidora, o facto de Mateus aparecer sem máscara revelou alguma negligência por parte da comentadora do 'Big Brother'.

"Saltar com amigos?? Com máscara, aposto... então, fugiu do recolher obrigatório para socializar. Certo. Cada um faz o que quer. A não ser que os amigos do seu filhote sejam imaginários", comentou a internauta.

Contudo, e sem hesitar, a digital influencer fez uso do seu humor irónico para oferecer resposta: "Sim, porque menores de dez anos e no meio do campo são obrigados a andar de máscara. A lei saiu ontem na revista Telenovelas".

Leia Também: Pipoca acusada de fazer gesto obsceno ao falar com Rui Pedro. As imagens