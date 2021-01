A blogger e comediante, conhecida por A Pipoca Mais Doce, estará a viver uma nova crise no casamento. De acordo com a edição desta semana da revista TV Guia, o empresário saiu de casa mas regressou, pouco depois, para apoiar a mulher, infetada com COVID-19.

Subiram ao altar em setembro de 2010. Foram vítima da famosa crise matrimonial dos sete anos e, em 2017, separaram-se mas, poucas semanas depois, Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira voltaram a viver juntos. Nos últimos tempos, desentenderam-se novamente. De acordo com a edição desta semana da revista TV Guia, o empresário já tinha saído da casa que partilhava com a blogger, comediante e comentadora da TVI, mas regressou para apoiar a mulher, infetada com COVID-19, avança ainda a publicação. Na fase de isolamento da esposa, o antigo jornalista tem estado a cuidar dos dois filhos. Em setembro, Ricardo Martins Pereira elogiou publicamente Ana Garcia Martins, mais conhecida como A Pipoca Mais Doce. "Foi há 10 anos. Olho para ela e pergunto-me como consegue estar, hoje, ainda mais bonita", desabafou. Até agora, nas redes sociais, o casal ainda não reagiu à notícia, que tem chamada de capa. Segundo a revista, a comediante e o empresário não se comentam online nem publicam fotografias juntos desde outubro.