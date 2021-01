O novo programa de televisão de Ljubomir Stanisic, "A cozinha é um inferno", tinha a estreia prevista para este mês mas, por causa do agravamento da pandemia, as gravações não foram concluídas e a data de emissão teve de ser adiada. Uma situação que levou a SIC a emitir, já na próxima terça-feira, dia 26, na plataforma digital de distribuição de conteúdos Opto, "Coração na boca". O documentário, que está a ser gravado há vários anos, relata o percurso profissional do cozinheiro, empresário e apresentador jugoslavo.

As regras impostas para travar o surto viral de COVID-19, além de terem interrompido as gravações do novo programa de televisão do cozinheiro no canal de Paço de Arcos, obrigaram Ljubomir Stanisic a fechar os dois restaurantes que possui. Para fazer face à crise, o cozinheiro e empresário aposta no take-away e nas entregas ao domicílio do conceito 100 Maneiras 2Go e tem aproveitado as redes sociais para publicitar os livros de gastronomia e viagens que escreveu nos últimos anos, agora à venda com desconto.

"Primeiro, papámos quilómetros por Portugal. Depois, decidimos papar um pouco mais, pela Europa, numa autocaravana. Seguiram-se os coqueteles, de norte a sul do país, ilhas incluídas. E, finalmente, a chegada a casa, ao [restaurante] 100 Maneiras, com um livro que é o álbum de família. [São] quatro livros para viajar sem sair do lugar. Porque a leitura não pode confinar. Até dia 30 janeiro, viagens com um preço especial", anunciou, nas últimas horas, o popular rosto de "Pesadelo na cozinha", programa exibido pela TVI.