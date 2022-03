Ana Galvão partilhou uma nova fotografia na sua conta oficial de Instagram onde se mostra impressionada com o tamanho do filho, Pedro.

"Consigo ficar parva, todos os dias, com o tamanho do meu Pedrinho (eventualmente é de deixar de o chamar Pedrinho, ou …. ficará 'inho' para todo o sempre?)", escreve a radialista ao mostrar a imagem do menino.

Pedro, que completa 13 anos no mês de junho, resulta da relação entretanto terminada com Nuno Markl.

Também o humorista comentou a partilha: "Por mim fica Pedrinho, embora de vez em quando já use Pedrão, também".

