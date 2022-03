"O João. Sigo-o aqui no Instagram e, apesar de não nos conhecermos, já rezei muitas vezes por ele", é desta forma que Carolina Deslandes dá início a uma partilha na qual destaca o trabalho do fotojornalista João Porfírio.

O português está no terro para documentar com fotografias impactantes, como as que Deslandes escolheu partilhar na sua página, o cenário de guerra que se vive na Ucrânia.

"Falamos pelo Instagram e vou perguntando se está bem, nunca o senti tremer, temer, ou questionar o porquê de estar na linha da frente. É o olhar e o coração por trás destas fotografias. É o documentador das maiores tragédias e é ele que nos faz chegar imagens, janelas, do que se tem passado na Ucrânia", declara.

Por fim, a cantora deixa ao jornalista um sentido agradecimento pelo trabalho desenvolvido durante os últimos dias. "Não sei quanto a vocês, mas isto pra mim é de uma força sem nome. Obrigada João. Não sei como é que se volta de uma coisas destas. Mas sei que te somos todos gratos. Sei que te esperam braços abertos, colos, aplausos e rezas", termina.

