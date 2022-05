Ana Galvão juntou-se na madrugada desta quarta-feira aos muitos peregrinos que estão neste momento a caminho de Fátima.

Na sua página de Instagram, a apresentadora e locutora fez uma publicação onde marca o início desta aventura.

"São 3h50 e estou a sair para me juntar a um grupo de peregrinos a caminho de Fátima, com quem vou fazer um pedaço do percurso. E estou muito entusiasmada porque era um desejo antigo", começou por dizer.

"Na mochilona levo cremes com fartura, saco/cama (vou dormir em coletividades), e, decidi , não levar o bastão porque quero andar com as mãos livres (para gesticular enquanto falo com as pessoas… estou a brincar… não vou incomodar os peregrinos!)", completou.

