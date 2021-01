"Acabei de receber esta fotografia, que me aconchegou tanto o coração ao mesmo tempo que me dá uma saudade absurda". Ana Brito e Cunha partilhou com os seguidores da sua página de Instagram uma imagem onde aparece ao lado da mãe, que morreu em 2018.

Uma memória que lhe trouxe um misto de emoções. "Vou fingir que estás cá, mamitis, que tiramos ontem e que estamos assim, juntas e a rir", escreveu.

"Tenho pensado muito como reagiria a estes tempos que vivemos e sei de fonte segura que seria a primeira a reagir, costurar máscaras, ajudar quem precisa sem dizer nada a ninguém, e principalmente que faria deste momento uma oportunidade para melhorar tudo a nossa volta. E estaria em força a transformar o momento e cair na real de que podemos ser melhores no mundo", acrescentou.

De seguida, destacou: "É isso que vou fazer, da nossa casa o melhor canto do mundo, e juntos e em família acreditar que vamos superar. Com o Pedro (a paixão da avó) vamos a África ver os animais nos nossos jogos imaginários, fazemos teatros e disfarçamos o medo e a angústia, rezamos e pedimos serenidade, rimos cantamos e dançamos. Mãezinha que estás no Céu, pede aos anjos que se reúnam em exército de amor para que aqui na terra todos façamos o que nos compete porque é assim que vamos superar. Não existe história na história da humanidade que o ser humano não tenha vencido".

Leia Também: A foto que mostra como era Ana Brito e Cunha aos 20 anos