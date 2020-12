Ana Brito e Cunha, de 45 anos, recebeu este domingo uma fotografia antiga que a fez relembrar o início da sua carreira no teatro. Comovida com este 'tesourinho' do passado, a atriz quis partilhá-lo com os seus seguidores do Instagram.

"Devo ter cerca de 20 anos nesta fotografia. Recebi esta semana de uma amiga e trouxe tantas lembranças que vieram reforçar a força de não desistir dos nossos sonhos e a vontade de os construir e conquistar. Adorei a fotografia", pode ler-se na legenda do registo.

Espreite a publicação abaixo para ver como era Ana Brito e Cunha aos 20 anos:

