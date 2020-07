Esta segunda-feira, dia 20, completou-se um mês desde que o país ficou em choque com a trágica notícia da morte de Pedro Lima. O ator foi encontrado sem vida na praia do Abano, em Cascais, aos 49 anos, deixando o mundo do espetáculo inconsolável.

Ana Brito e Cunha permanece contagiada pela dor da perda e decidiu homenagear o amigo nas redes sociais com uma memória feliz de ambos.

"Tantas saudades, tão difícil aceitar. Este foi um 12 de agosto, o dia dos anos da Sandrinha. Dançámos todos juntos, rimos todos juntos, cantámos muito, como sempre foi uma festa inesquecível e tu estavas imparável, na realidade estava o grupo todo", recordou na legenda da imagem.

Vale lembrar que Pedro Lima estava a gravar a novela 'Amar Demais', da TVI. Deixou a mulher, Anna Westerlund, e cinco filhos: João Francisco, de 21 anos, da relação anterior com Patrícia Piloto, e Emma, de 15, Mia, de 12, Max, de nove, e Clara, de três, frutos do casamento com a ceramista.

