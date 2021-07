Depois de Ana Bola ter revelado o valor da sua reforma, após 45 anos de profissão, Quintino Aires comentou as declarações da atriz e chegou mesmo a questionar: "Será que a Ana Bola fugiu aos impostos e é mais um nome como os muitos que agora ouvimos nos telejornais?".

Palavras que a artista terá feito questão de responder através de uma mensagem que deixou no Facebook, como revelam alguns meios de comunicação.

“Para quem tiver dúvidas. A grande maioria dos atores trabalhou (e trabalha) a recibos verdes. A maioria dos atores, músicos, etc, de uma maneira geral descontaram (por razões óbvias) o mínimo para a Segurança Social. Daí, quase todos os atores, músicos, etc, terem as chamadas reformas 'de m*****'. Está compreendido? Ainda bem”, terá explicado a atriz.

