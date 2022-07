Ana Bola recorreu ao Facebook esta sexta-feira, dia 29 de julho, para saber a opinião de quem a segue sobre um evento que está a planear levar a cabo.

"Se me passasse pela cabeça lá para o fim de setembro fazer uma venda de jardim, vocês vinham até às Azenhas do Mar? Tenho de tudo para vender. De tudo! Dou metade à Casa do Artista. Que me dizem? Forneço sangria e uns 'ordaveres'. De borla", escreveu a atriz.

Nos comentários, vários seguidores mostraram-se interessados no evento e alguns ofereceram-se até para ajudar.

