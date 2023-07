A Jornada Mundial da Juventude está mesmo aí à porta e não havia melhor altura para Bordalo II mostrar a sua indignação em relação ao evento. Por isso, estendeu uma "passadeira da vergonha" no altar-palco, uma obra composta por várias notas de 500 euros.

A intervenção procurava criticar os milhões de euros gastos na JMJ, e acabou por ser aplaudida por muitos portugueses - embora criticada por tantos outros.

Quem também já reagiu foi Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, que num vídeo partilhado no seu Instagram se mostrou a estender um outro tapete no altar-palco, mas este com a frase "bem-vindo", em vários idiomas.

Ana Bola, conhecida atriz portuguesa, não gostou desta resposta do autarca e no seu Facebook disse o seguinte: "Isto é o quê? E para quê? Que fantochada". Veja abaixo.