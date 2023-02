Ana Bola deixou uma mensagem no Facebook no dia após a gala da TVI: "Já devolveram os vestidinhos?".

Apesar de não se ter referido ao canal, tudo indica que tenha sido uma reação à gala que comemorou os 30 anos da estação, isto porque fez a publicação depois do evento.

Na caixa de comentários começaram desde logo a surgir várias mensagens.

"Está tudo nas lavandarias, que eles não emprestam de outra maneira", comentou um seguidor. "A Bárbara Bandeira já terá devolvido o manto à Fátima?", disse outro. "E as jóias e os sapatinhos? Agora vão fazer giveaways até à Páscoa para pagar as pinturas e os quartos de hotel", pode ainda ler-se entre as muitas reações.

Leia Também: Gala da TVI venceu as audiências no domingo? O aguardado resultado