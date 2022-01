Estava agendada uma conversa com a vencedora do 'Big Brother' com Manuel Luís Goucha na tarde desta segunda-feira.

Manuel Luís Goucha preparava-se para receber Ana Barbosa, vencedora da última edição do 'Big Brother', esta segunda-feira no programa das tardes da TVI, contudo, a Covid-19 acabou por causar uma alteração de planos de última hora. A antiga concorrente testou positivo ao novo coronavírus quando foi testada na chegada aos estúdios, como faz parte do protocolo de segurança da estação. Ana Barbosa viu-se então obrigada a falhar a emissão e no seu lugar acabou por ir Rui Pinheiro, um dos cinco finalistas do programa. Leia Também: 'Big Brother': O emotivo reencontro de Ana Barbosa com a filha