Conforme foi hoje, 25 de fevereiro, anunciado nas redes sociais, Ana Bacalhau foi uma das personalidades escolhidas para ocupar o lugar de jurada da nova edição do 'Ídolos', na SIC.

A artista já reagiu à novidade publicamente, referindo na respetiva conta de Instagram.

"É oficial, sou uma das juradas da nova edição do Ídolos na SIC! Recebi o convite do Daniel Oliveira com muita alegria, muito sentido de responsabilidade e aceitei na hora", nota.

"Poder fazer parte do caminho de jovens músicos e cantores que começam a dar agora os primeiros passos e que certamente irão contribuir para o futuro da música portuguesa enche-me de felicidade", nota.

Ao seu lado estará a radialista da Renascença Joana Marques, Tatanka e Martim Sousa Tavares.

"Que bom vai ser! Por lá vos espero encontrar!", completou.

