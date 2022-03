Amy Schumer deixou Ellen DeGeneres de 'boca aberta' com o visual que escolheu para ir ao seu programa. O momento foi partilhado na conta oficial de Instagram do 'The Ellen Show'.

Conforme poderá ver pelo vídeo presente na galeria, a comediante surgiu com um visual igual ao de Ellen, imitando posteriormente os habituais passos de dança da comunicadora.

"Não vou tomar conta do programa? Ninguém te disse?", questionou Amy na brincadeira, uma vez que o formato televisivo encontra-se na sua última temporada.

