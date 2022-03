Depois de se saber que o programa de Ellen DeGeneres vai para o ar pela última vez a 26 de maio, o Page Six apurou que a apresentadora quer compensar os funcionários pelo fim do projeto.

Neste sentido, Ellen e a Warner Bros, a produtora do seu programa homónimo, vão dar bónus de "milhões de dólares" aos colaboradores para garantir que estes não saem lesados.

A mesma fonte garante que a estrela televisiva "tem sido incrivelmente generosa" com os empregados desde que o programa começou, em 2003.

As declarações são contraditórias com a polémica em que Ellen DeGeneres se viu envolvida há cerca de um ano quando, em anonimato, ex-funcionários do programa denunciaram publicamente o ambiente tóxico, com acusações discriminação racial nos bastidores.

Pouco tempo depois, Ellen veio a público afirmar que a atual temporada do programa, a 19.ª, seria a última e que estava no momento certo para abraçar novos desafios.

