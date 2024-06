Carolina Pinto, companheira de Marco Costa, usou a sua conta no Instagram para publicar fotografias dos primeiros dias do mês de junho, nas quais o grande destaque é a filha do casal, Maria Emília, de um ano.

"'Photo dump' do fim de semana. O início de um mês que eu adoro, junho", pode ler-se na legenda das fotografias.

Na caixa de comentários, muitos são aqueles que deixaram mensagens sobre a menina. "A Emília é mesmo linda, parece uma boneca", "uma bonequinha tão fofinha" ou "princesa tão fofa" são alguns dos comentários deixados pelos seguidores de Carolina.

