Em Hollywood já foram vividas as maiores histórias de amor, fora do grande ecrã também. Ao longo da história formaram-se casais de celebridades que se tornaram inspirações pela forma apaixonante com que demonstraram o seu amor.

Há duplas verdadeiramente icónicas, que conquistaram legiões de fãs em todo o mundo. Muitas permanecem juntas até aos dias de hoje, outras não viveram o final feliz (e lembrá-las enquanto casais pode ser surpreendente).

Neste dia dedicado aos românticos, recorde os pares famosos mais marcantes da história na galeria.

Leia Também: O amor está no ar: Famosos portugueses assinalam Dia dos Namorados