Foram vários os famosos que não estiveram sozinhos quando passavam pela passadeira vermelha da XXVII gala dos Globos de Ouro.

Além do glamour e da amizade (celebrada com o carinhoso beijo de Rita Ribeiro e Marco Paulo), também não faltou amor na 'red carpet' do evento que decorreu este domingo, dia 1 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Veja na galeria alguns dos casais que posaram para os fotógrafos presentes.

Leia Também: As imagens da XXVII gala dos Globos de Ouro