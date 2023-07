Ainda no tempo em que era atriz, Meghan Markle escreveu no seu blogue, intitulado The Tig, acerca dos seus amigos mais próximos, lista da qual constavam, entre outras caras conhecidas, David e Victoria Beckham.

Os dois chegaram mesmo a ser convidados para o casamento de Meghan e Harry, que aconteceu em Windsor em 2018, mas a imprensa internacional não tem dúvidas de que esta amizade já chegou ao fim.

O primeiro indício recai sobre o facto de Meghan e Harry não terem sido convidados para o casamento de Brooklyn, filho do casal Beckham, com Nicola Peltz, em abril do ano passado.

Ainda no fim de semana passado, na apresentação de Lionel Messi no Inter Miami, clube que tem David Beckham como acionista, também não se registou a presença dos duques de Sussex, embora várias figuras públicas tenham lá estado.

Lá fora já há até uma palavra atribuída a todas as pessoas que anteriormente fizeram parte do círculo próximo de Meghan Markle e com quem a atriz parece agora não ter qualquer relação: 'Markled' [junção do apelido da atriz com a palavra marcado].

No caso de David e Victoria Beckham, o Daily Mail falou com uma fonte próxima deste casal que diz que o fim da amizade está relacionado com os rumores de que o ex-jogador e a cantora haviam divulgado informações sobre a atriz e o membro da família real britânica.

Estas acusações terão deixado Beckham "completamente furioso" e "qualquer reconciliação agora é muito improvável", fez notar ainda a mesma fonte.

