Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Windsor, morreu repentinamente no passado domingo, dia 25 de fevereiro, na casa dos pais em Gloucestershire. Tinha 45 anos.

Pessoas próximas do empresário, que passou parte da juventude a trabalhar em missões diplomáticas do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido em Bagdad, no Iraque, quiseram contar como era Thomas e como foi seu casamento.

Segundo o Daily Mail, os amigos continuam "em choque" com a sua morte e garantem que ele e Lady Gabriella "embora não tivessem filhos, foram casados ​​e felizes até ao fim".

A última vez que o casal foi fotografado junto em público foi no último Dia dos Namorados, num evento sobre o escritor William Shakespeare, tendo outro amigo de Thomas dito que, naquele dia, "eles pareciam felizes e estavam tão positivos como sempre". Outro velho amigo disse que Kingston sempre se concentrou nos outros "talvez às vezes às custas da sua própria saúde mental".

