As autoridades vão abrir amanhã, dia 1 de março, um inquérito sobre a morte Thomas Kingston. O marido de Lady Gabriella Windsor, prima em segundo grau de Carlos III, morreu no passado domingo. Tinha 45 anos.

Segundo revela o Mirror, o inquérito acontecerá a partir das 14h, hora local, no Tribunal de Justiça de Gloucestershire.

Thomas Kingston, recorde-se, foi encontrado sem vida na casa de campo dos pais, situada precisamente em Gloucestershire, Inglaterra.

As primeiras informações avançadas pela imprensa britânica davam conta do facto de não terem sido encontrados indícios de crime no local.

