Uma das últimas controvérsias que deu que falar em relação a Meghan Markle foi o facto da duquesa de Sussex se ter afastado da melhor amiga, Jessica Mulroney, depois desta se recusar a participar num movimento contra o racismo e de ainda ter ameaçado uma blogger negra.

No entanto, parece que a história ainda não terminou por aqui. Fontes do ET Online revelaram que antes disto acontecer, outros amigos de Meghan já se preocupavam com a amizade que mantinha com Jessica.

"Eles estavam preocupados há algum tempo por a Jessica estar a lucrar com o relacionamento com a Meghan e usar isso para impulsionar a sua marca. É algo que o William e o Harry nunca aceitaram com nenhum dos seus amigos", notam as fontes.

Por seu turno, outros informantes do Daily Mail deram conta que Meghan ficou "sem chão" quando soube da polémica, percebendo de imediato que não poderia continuar associada a Mulroney.

Ou seja, esta é uma amizade que não voltará a ser a mesma...

