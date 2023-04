João Baião foi o primeiro a assinalar nas redes sociais aquele que seria o aniversário de Pedro Lima. O ator, que morreu no dia 20 de junho de 2020, completaria 52 anos esta quinta-feira, dia 20 de abril.

No Instagram, também as amigas Ana Brito e Cunha e Rita Ferro Rodrigues deixaram uma mensagem e destacaram as "saudades".

"Parabéns ao céu, Pedro Lima, carregada de saudades. Aqui foi o nosso primeiro projeto juntos 'Os Lobos', da RTP, foi uma aventura muito boa que nos deixou com esta tão boa amizade para sempre", recordou Ana Brito e Cunha, referindo-se a novela de 1998.

"Faria hoje anos, o meu amigo Pedro Lima. O Pedro gostava de dançar. Adorava conversar durante horas sentado a distribuir temas por uma mesa cheia. O Pedro adorava os seus amigos, era um militante da amizade: regava, acarinhava, fazia pontes entre grupos diferentes, provocava encontros e adorava ver toda essa energia criativa de pessoas que amava a fluir e a gerar projetos bonitos", começou por dizer Rita Ferro Rodrigues.

"Um brinde ao Pedro que era isto e muito mais e que merece ser recordado com a alegria e determinação, beleza e intensidade com que viveu a larga maioria da sua vida. Aqui estaremos para te celebrar, sempre", completou, acrescentando à publicação uma fotografia antigas, dos anos 90.

De lembrar que Anna Westerlund, mulher de Pedro Lima, também assinalou a data no Instagram.

