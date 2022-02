O 'Extra do Big Brother' de terça-feira, dia 16, voltou a ter como tema principal a polémica que envolve a relação amorosa de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida.

Aproveitando o facto de ter presente em estúdio uma amiga de Liliana, a atriz Maria Sampaio, Marta Cardoso quis saber qual a sua opinião sobre a queixa que a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) apresentou no Ministério Público (MP) pelo "comportamento ameaçador" do empresário com a namorada.

"Eu não fiz a queixa. Se eu achasse que fosse necessário fazer queixa, teria feito uma queixa. Se eu não faço uma queixa, não concordo com o facto de ter sido feita uma queixa. Principalmente porque isto é um jogo", defende.

Apesar de considerar a queixa exagerada, a atriz não tem dúvidas de que estávamos no programa a assistir a uma relação tóxica. "Acho que o aconteceu é que começou a haver, sim, uma relação que aos nossos olhos era muito tóxica da parte do Bruno para a Liliana".

Porém, Maria também acredita que toda a polémica poderia ter sido evitada se Bruno de Carvalho tivesse sido repreendido a tempo. "Acho que deveria ter havido um travão para tentar explicar, Bruno, isto está a chegar a um ponto que pode ser muito pesado para ti cá fora", realça.

Veja aqui o vídeo com a opinião de Maria Sampaio.

Leia Também: Bruno de Carvalho envia avião com mensagem para Liliana Almeida