Os membros do elenco da série 'Betty Feia' começaram desde logo a partilhar as suas homenagens nas redes sociais, após a notícia da morte do criador do formato, Silvio Horta, de 45 anos.

America Ferrera, que interpretou o personagem principal da série, foi das primeiras a reagir à notícia. Na sua página do Instaram, a atriz partilhou uma fotografia onde surge an companhia de Silvio e escreveu:

"Estou atordoada e com o coração partido ao ouvir as recentes notícias devastadoras do criador da 'Betty Feia', a morte de Silvio Horta. O talento e a criatividade dele trouxeram a mim e a tantas outros tanta alegria e luz. Neste momento só penso na sua família e nos entes queridos que devem estar a sofrer tanto - e em toda a família 'Betty Feia' que também está a sentir esta perda".

Mas America não foi a única atriz do elenco a prestar uma homenagem a Silvio. Vanessa Williams, que interpretou Wilhelmina Slater. "Ainda estou chocada depois de ouvir a trágica notícia do nosso criador da 'Betty Feia', Silvio Horta", começou por dizer.

