Esta quinta-feira, 13 de maio, no dia marcado pela morte de Maria João Abreu, a classe artística uniu-se num profundo sentimento de pesar e desfez-se em tributos àquela que foi uma das atrizes mais acarinhadas do país. Tânia Ribas de Oliveira foi mais longe e fez uso das redes sociais para lembrar a importância de valorizar as amizades.

A apresentadora da RTP partilhou uma memória especial com João Baião e na legenda escreveu sentidas palavras.

"O João acabou de me enviar esta fotografia, num dia em que todos sublinhámos a urgência de viver todos os segundos, sob o machado do medo de perder quem mais amamos. Amemos todos os dias muito e intensamente. E digamos com voz ou sem ela aquilo que nos vai na alma. Meu irmão, João. Abraço-te. Hoje. Ainda com mais força. 'Que nunca nos faltemos, meu amor'", escreveu.

Comovido com as palavras, João Baião retribuiu o carinho na caixa de comentários: "Desde 2007 são muitas as fotos que traduzem tantos e tantos momentos juntos e deixam adivinhar outros tantos que não foram fotografados. Enquanto o meu coração bater não te faltarei nunca! Minha Tânia, meu amor".

