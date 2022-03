Recentemente surgiram alegações que davam conta do ambiente negativo que se verificava no set da série 'Euphoria', algo que levou a HBO a fazer um comunicado sobre o assunto.

"O bem-estar do elenco e da equipa nas nossas produções é sempre a nossa maior prioridade. A produção está totalmente comprometida com as regras de segurança e protocolos", notou a plataforma de streaming, conforme evidencia a revista Variety.

"Não é pouco usual para séries dramáticas terem gravações complexas, e os protolocos de Covid-19 adensaram ainda mais isto. Mantemos uma linha aberta de comunicação. Não há qualquer tipo de inquérito formal a ser conduzido", completa.

A resposta surge depois do The Daily Beast ter publicado um artigo no qual noticiava que tinham sido feitas várias queixas ao sindicato dos atores, uma vez que a produção terá falhado no fornecimento de refeições a tempo e impedido os empregados de irem à casa de banho.

Leia Também: Sydney Sweeney, estrela de 'Euphoria', destaca novo visual