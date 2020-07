A morte inesperada de Naya Rivera deixou tudo e todos em choque. A atriz foi passear de barco com o filho, na semana passada, e o que seria uma tarde bem passada na companhia do menino acabou com um trágico incidente.

O corpo de Naya foi encontrado no lago Piru, da Califórnia, esta segunda-feira, 13 de julho, momento que levou vários fãs, colegas e amigos a recorrerem às redes sociais para se despedirem da atriz.

Entre as muitas homenagens que surgiram na Internet destaca-se a partilha de Amber Riley, que também fez parte do elenco da série 'Glee'.

Amber recordou junto dos seguidores da sua página de Instagram um amoroso vídeo de Naya com o filho, de quatro anos.

"Minha parceira favorita de dueto. Amo-te. Sinto a tua falta. Neste momento não tenho palavras, apenas muitos sentimentos. Descansa em paz, anjo, e a tua família nunca terá de se preocupar com nada", escreveu na legenda do vídeo onde Naya aparece a cantar com o pequeno Josey.

