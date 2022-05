Amber Heard pensou que Johnny Depp estava a "brincar" quando lhe deu a primeira estalada.

A atriz de 'Aquaman' está a ser processada pelo ex-marido por difamação na sequência de uma carta aberta que escreveu em 2018, onde se assumia como vítima de violência doméstica.

Na audiência que aconteceu ontem (4 de maio) em tribunal, Amber contou que a agressão veio ao fim de questionar Depp sobre uma das tatuagens que o artista tem no braço, onde se lê - 'Wino Forever'.

"Mudou a minha vida. Estávamos sentado no sofá. Estávamos a ter uma conversa normal... não houve discussão, nada. Ele estava a beber. Não me apercebi na altura, mas acho que estava a consumir cocaína. Perguntei-lhe sobre a tatuagem no braço", começa por descrever.

"Para mim, eram apenas marcas negras. Não sabia o que dizia. Eu perguntei, 'o que é que diz?'. E ele respondeu, 'wino'. Não vi isso. Pensava que ele estava a brincar. E ele deu-me uma chapada. E eu ri. Porque não sabia o que fazer mais. Pensei, isto deve ser uma brincadeira. Não sabia o que se estava a passar. Fiquei apenas a olhar para ele, continuei a rir-me, e a pensar que ela ia começar a rir-se também. Ele disse, 'achas que é tão divertido, sua cabra?", continua.

Amber, de 36 anos, afirma que Johnny voltou a bater-lhe e que esta caiu com o impacto.

"Ficou claro que já não era uma brincadeira. Parei de rir. Ele deu-me uma chapada sem razão nenhuma. Na segunda chapada, sei que ele não estava a brincar. Fiquei apenas a olhar para ele. Não me mexi, ou passei-me, ou defendi-me. Apenas fiquei a olhar para ele porque não sabia o que fazer. E ele bateu-me outra vez. Com força. Perdi o equilíbrio", relata.

A estrela de Hollywood soube naquele momento que teria de pôr um fim ao casamento, mas diz que Depp chorou e prometeu que nunca mais voltaria a acontecer.

"Sabia que estava errado e que teria de o deixar. Quem me dera sentar-me aqui e dizer que saí daquela casa... e que me defendi. Queria acreditar nele. Acreditei que havia uma linha que ele não iria ultrapassar outra vez e foi isso", completou.

Leia Também: Amber Heard alega que Johnny Depp procurou droga nas suas partes íntimas

Leia Também: Amber Heard despede funcionários devido a "manchetes negativas"