Amber Heard terá, alegadamente, despedido a equipa que a representava a nível de relações públicas, devido às "manchetes negativas" que surgiram sobre si a propósito do julgamento em tribunal contra Johnny Depp.

A atriz, de 36 anos, que antes era representada pela Precision Strategies decidiu recentemente contratar os serviços da Shane Communications.

Recorde-se que Depp processou Heard por difamação devido a um artigo que esta escreveu para o The Washington Post em 2018, no qual a celebridade deu a entender que tinha sido vítima de abusos sexuais e físicos por parte do companheiro.

"Ela não gosta das manchetes negativas", afirmou uma fonte ao Mirror Online. “É uma loucura mudar as equipas a meio de um julgamento só porque não gostas das notícias”, concluí.

Leia Também: Amber Heard ameaçou Johnny Depp para conseguir carro e casas (de graça)