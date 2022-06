Depois de Johnny Depp ter vencido o caso em tribunal de difamação contra Amber Heard, a atriz falou publicamente do julgamento.

De acordo com a imprensa internacional, Amber Heard aceitou dar uma entrevista à NBC, que irá para o ar no dia 17 de junho. Este encontro é com a jornalista Savannah Guthrie.

Sabe-se ainda que a entrevista foi gravada no dia 9 de junho, em Nova Iorque.

