Decorreu esta terça-feira, 24 de maio, a gala dos prémios The Prince’s Trust, uma organização fundada pelo príncipe Carlos que ajuda jovens vulneráveis, entre os 11 e os 30 anos.

O evento aconteceu no Theatre Royal Drury Lane, em Londres, e contou com a presença de várias personalidades britânicas, entre as quais Amal Clooney.

A advogada e mulher de George Clooney surpreendeu ao surgir acompanhada pela mãe, Baria Alamuddin.

A dupla posou para os fotógrafos e encantou pela cumplicidade. Veja na galeria.

