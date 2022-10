Alyssa Scott está novamente grávida. A modelo prepara-se para dar as boas-vindas ao terceiro filho, após ter sofrido uma grande perda no ano passado.

De recordar que Alyssa foi mãe do pequeno Zen, fruto da relação com Nick Cannon, mas o menino acabou por morrer aos cinco meses depois de ter sido diagnosticado com cancro.

Esta quarta-feira, a modelo publicou uma fotografia na sua página de Instagram onde confirma que está novamente grávida, mas não partilhou mais detalhes.

Na imagem aparece com a filha mais velha ao colo, Zeela, de 4 anos, fruto de uma relação anterior.

