O décimo filho de Nick Cannon nasceu no passado dia 23 de setembro, nove dias após o ator ter sido pai pela nona vez.

Através das redes sociais, Nick mostrou-se grato pela família que tem. "Outra bênção! À medida que a minha jornada neste planeta se torna cada vez mais marcante, tudo o que posso fazer é agradecer a Deus e continuar a pedir que ele guie meus passos", escreveu.

Cannon revelou ainda que este "foi, provavelmente, o trabalho de parto mais difícil" que já presenciou.

Importa lembrar que o artista viu nascer Onyx Ice, a sua nona filha, no dia 15 de setembro. Nick Cannon é ainda pai dos gémeos Moroccan e Monroe, de 11 anos, fruto da relação já terminada com Mariah Carey. Com Britanny Bell, o artista teve Golden, de cinco anos, e Powerful Queen, de 19 meses. Com Abby De La Rosa, o cantor teve dois gémeos, Zion e Zillion, de 14 meses. O ator é pai também de Legendary Love, com Bre Ties, e perdeu um outro filho, da relação com Alyssa Scott, que morreu com um cancro no cérebro em dezembro do ano passado, quando tinha apenas cinco meses.

O décimo primeiro filho de Nick Cannon está a caminho, dado que Abby De La Rosa está grávida do ator.

